L'idée de fermer des maternités suscite une levée de boucliers

La fermeture de 17 maternités non rentables proposée par le KCE a provoqué de vives réactions, tant de la part des politiques que des praticiens.

Pour rappel, le KCE a listé 17 maternités (9 en Flandre et 8 en Wallonie) qui n’atteignent pas le seuil d’efficience de 557 accouchements par an et ne sont donc pas rentables.