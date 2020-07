L'impact budgétaire de la crise du coronavirus touche plus le Fédéral que les autres entités

La crise sanitaire a sensiblement noirci les perspectives budgétaires des administrations publiques belges. Ainsi, dans les perspectives économiques 2020-2025 de juin du Bureau fédéral du Plan, le solde de financement se dégrade de 32 milliards en 2020 et de l'ordre de 8 milliards à partir de 2022 par rapport aux perspectives de mars. Lorsque l'on répartit cette dégradation entre entité I (pouvoir fédéral et sécurité sociale) et entité II (Communautés et Régions et pouvoirs locaux), l'on constate qu'elle est logée à 75% dans l'entité I en 2020 et que cette part monte à plus de 80% à moyen terme. L'entité I est donc trois à quatre fois plus impactée que l'entité II alors que sa taille budgétaire n'est que de 1,5 fois supérieure à celle de l'entité II, souligne le rapport.