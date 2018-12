"L'occasion de faire cesser la politique anti-sociale du gouvernement" (Di Rupo)

L'opposition n'a pas perdu de temps pour réagir au divorce du MR et de la N-VA. Ce n'est pas tant la N-VA qui en prend pour son grade, mais le MR et surtout, Charles Michel...

Pour Elio Di Rupo, le président du Parti Socialiste , la "chute" du gouvernement MR/N-VA est une occasion de faire cesser sa politique "anti-sociale et anti-démocratique".

Du côté d'Ecolo estime que "l'énième crise qui secoue notre pays sonne l'échec du gouvernement, mais aussi et surtout l'échec du MR et de Charles Michel". Selon le parti, pendant quatre ans et demi, Charles Michel n'a piloté ce gouvernement qu'avec un seul objectif: "le reconduire à l'issue des élections du 26 mai". Il y a deux mois à peine, son président de parti déclarait d'ailleurs encore ouvertement tout son appétit pour une suédoise bis, rappellent les Verts.