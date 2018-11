L'opération Entr'apprendre a triplé d'ampleur en quatre ans

Lancée en 2014, l’opération Entr’apprendre, qui offre des stages en entreprise aux enseignants du technique et professionnel, a triplé son activité. Le nombre de stages va croissant, on compte quasi trois fois plus d’écoles et d’entreprises participant au mouvement.

Vendredi, la Fondation a fait le point sur l’opération à l’occasion d’une demi-journée de colloque à Liège et en profite pour lancer sa nouvelle offre de stages pour 2018-2019. Cette année, les offres concernent l’enseignement des métiers dans l’industrie technologique (dont l’automobile), la chimie et les sciences de la vie, la distribution et la construction. Parmi les entreprises candidates, on retrouve des grands noms comme Engie, Fabricom, AGC, L’Oréal, Total, D’Ieteren, UCB, Carrefour ou encore Besix.

Plonger dans la réalité

"S’immerger, c’est revenir en classe avec un autre regard", dit la ministre de l’Enseignement, Marie-Martine Schyns. Un regard neuf et plus en phase avec les réalités des entreprises. Pour les enseignants, il ne s’agit en effet pas seulement de faire un "update" de leurs connaissances, mais aussi de s’imprégner de la culture de l’entreprise, découvrir les nouvelles exigences aussi bien techniques que de sécurité, et les répercuter vers leurs élèves. Bref, amener un petit peu du parfum de l’entreprise en classe, et donner aussi plus de sens aux apprentissages. Ce que réclament à cor et à cri les élèves qui sont de plus en plus nombreux à décrocher par manque de vision de ce que l’avenir leur réserve. "C’est aussi l’occasion de (re) découvrir la vie en entreprise et, notamment, l’importance du ‘savoir-être’, ces soft skills essentielles pour une bonne insertion des élèves", explique encore Olivier Remels.