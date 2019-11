L'option arc-en-ciel prend du poil de la bête en Flandre

Les démocrates chrétiens flamands sont devant un dilemme. Avec ou sans la N-VA? Le parti étant aux abois, certains en interne pensent à soutenir l’arc-en-ciel voulu par le PS. Mais le CD&V ne devrait pas se positionner avant la fin de son élection interne, prévue le 6 décembre.

Le dénouement de l’élection présidentielle du CD&V est prévu le 6 décembre et doit départager les deux candidats qualifiés pour le deuxième tour: Joachim Coens et Samy Mahdi. Dans le même temps, chez les socio-chrétiens flamands, les lignes semblent commencer à bouger quant à l’idée de monter dans un gouvernement sans la N-VA, et le cas échéant sans majorité dans le groupe linguistique flamand à la Chambre.

On s’attend à ce que Paul Magnette, informateur royal, teste une formule sans les nationalistes comme le PS le réclame depuis le lendemain des élections. "On finira par y aller, mais pour l’instant, notre élection interne nous bloque", estime un CD&V. Ce revirement possible mais toujours incertain circule avec de plus en plus d’insistance dans les rangs du CD&V et, en écho, dans la presse flamande.

"On finira par y aller, mais pour l’instant, notre élection interne nous bloque." Un CD&V

Il part d’un constat assez simple: laminé, le CD&V (12 sièges) n’a plus rien à perdre et un séjour dans l’opposition signerait ni plus ni moins que son arrêt de mort. Dans ces conditions, autant tenter le tout pour le tout et espérer regagner les faveurs des électeurs en jouant la carte de la prise de responsabilités, pourquoi pas en récupérant le poste de Premier ministre.

Un poste que l’informateur Paul Magnette n’aura aucune difficulté à lâcher si l’appui du CD&V permet d’installer confortablement une majorité de type arc-en-ciel, soit associant socialistes, libéraux et écologistes. Voilà pour le calcul. La sortie cette semaine d’un Eric Van Rompuy, ex-député historique du CD&V, refusant que son parti serve d’arbitre à la formation du gouvernement fédéral et tentant de replacer cette responsabilité dans les bras du PS et de la N-VA, tend à indiquer que le camp "arc-en-ciel" est en train de gonfler au CD&V.

Contacts cdH/CD&V

Cette option qui n’est assumée ouvertement par personne dans le parti comporte naturellement des risques importants. "Les ténors ont tous peur d’aller dans un sens ou dans un autre", entend-on. Comme le relèvent nombre d’observateurs politiques flamands, monter au pouvoir, c’est se placer comme cible des attaques d’une opposition aussi pléthorique que violente: celles de la N-VA et du Vlaams Belang.

Pour un CD&V interrogé par L’Echo, il ne faudra pas espérer voir les deux partis se neutraliser dans l’opposition. "Ils attendent d’avoir 50%", dit-il. Une position d’autant plus inconfortable que le CD&V vient de prolonger son contrat avec la N-VA (et l’Open Vld) pour gouverner la Flandre jusqu’en 2024. Au bureau politique du CD&V lundi, a également été évoquée la possibilité de se retrouver dans l’opposition en compagnie du Belang, voire de la N-VA. Une situation peu enviable également. Dedans ou dehors? Le même dilemme se pose à l’Open Vld.

Rappelons que l’arc-en-ciel strict, associant les familles socialiste, libérale et écologiste, n’a qu’un siège de majorité. D’où l’intérêt du PS pour le changement de cap du cdH (5 députés) qui se dit désormais prêt à entrer dans un gouvernement. Son président, Maxime Prévot, et Catherine Fonck ont rencontré par deux fois le vice-Premier ministre CD&V Koen Geens depuis que Paul Magnette est informateur, a appris L’Echo.

La question des intérêts électoraux des partis en présence reste centrale dans le blocage fédéral.

A l’intérieur du cdH, on se rend visiblement compte que l’option choisie dès le 26 mai par le président Prévot, à savoir l’opposition partout, peut faire plus de mal que de bien. La crise fédérale permet au parti de se repositionner. "Il a peut-être besoin d’être invité au pouvoir par le CD&V", entend-on en substance côté flamand. Mais le CD&V n’a pas besoin du cdH et se rappelle encore de l’épisode "Madame Non" de Joëlle Milquet qui avait barré la route à l’orange bleue d’Yves Leterme il y a plus de dix ans.