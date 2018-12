L'orange-bleue en danger de mort

La tension est de nouveau à son comble entre le MR et la N-VA. Elle refuse de soutenir le budget 2019 si le communautaire n’est pas remis à l’agenda. Charles Michel refuse ce qu’il juge être du chantage. On est proche du clash.

Aujourd’hui, la suédoise n’existe plus. Mais le gouvernement alternatif qui y a survécu, l’orange-bleue, pourrait lui aussi déjà vivre ses dernières heures, mis à genou par un autre dossier: le communautaire. Pourquoi? Hier après-midi, le Premier ministre Charles Michel a envoyé valdinguer la N-VA, affirmant haut et fort qu’il ne se soumettrait pas à son chantage. Quel chantage? Lier son soutien au budget 2019 à l’ouverture à révision de l’article 195 de la Constitution. Inacceptable, a dit Charles Michel.

L’article 195 de la Constitution explique comment est organisée la révision de la Constitution. La N-VA rêve de l’inscrire dans la liste des articles à réviser, qui fait l’objet d’un accord en fin de législature, au moment de la dissolution des Chambres. Pourquoi la N-VA veut-elle réviser l’article 195? Pour le rendre plus facilement maniable, et mener une réforme de l’Etat comme elle l’entend, et quand elle l’entend . Ce qui lui permettrait de transférer davantage de compétences aux Régions, voire de basculer vers le confédéralisme (son objectif). Mais une révision de la Constitution (donc du 195) impose d’avoir le vote des deux tiers et 50% dans chacun des groupes linguistiques. Sans l’approbation de la moitié des francophones, la N-VA ne peut rien .

Pour les distraits, cela fait plus d’une semaine que les partis d’opposition réclament à cor et à cri que le gouvernement fasse voter la confiance devant le Parlement. Et cela fait plus d’une semaine que Charles Michel refuse. Comme l’explique une source proche du gouvernement, faire voter la confiance devant le Parlement reviendrait pour le Premier ministre à participer à un dîner de con. Ni plus ni moins. Car le gouvernement ne dispose que de 52 sièges à la Chambre sur 150. Un vote de confiance n’a donc, de facto, pas de chance d’aboutir sans soutien de l’opposition. Autant rêver…