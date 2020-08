L’urgence de se ressaisir

L'impasse politique est totale, 450 jours après les élections et alors que le mandat du gouvernement Wilmès se termine dans un mois.

Il y a, pour l’observateur extérieur, un mélange d’incrédulité, de lassitude et d’énervement à observer l’impasse dans laquelle est plongée la formation d’un nouveau gouvernement fédéral. Les préformateurs Paul Magnette et Bart De Wever ont remis leur démission ce lundi, le Roi la tient en suspens et consulte, pour gagner un peu de temps et sauver ce qui peut encore l’être. La situation est bloquée. Encore. Désormais, quatre grandes options se dessinent: une improbable relance de la "bulle" PS/N-VA, un nouvel essai "Vivaldi" (sans la N-VA), une tentative de renforcer le gouvernement Wilmès ou des élections anticipées à hauts risques.

Certes, on comprend bien que les intérêts divergent et que les compromis sont difficiles. Entre droite et gauche, nord et sud, les points d’équilibre sont fragiles et les possibles consensus ne sont pas toujours enthousiasmants. Chaque parti veut obtenir des avancées qui lui tiennent à cœur, c’est logique et légitime. Mais que de temps perdu dans des postures, des guerres d’ego et de com’, dans de basses stratégies.

On croit rêver en lisant la déclaration du président de l'Open Vld Egbert Lachaert qui évoque, en cas de blocage persistant, un retour aux urnes... en 2021.

Au cours du mois écoulé, un petit miracle s’était pourtant produit: les ennemis jurés PS et N-VA s’étaient trouvés un (début de) terrain d’entente; Magnette et De Wever, deux poids lourds, ont pris un risque politique personnel pour concrétiser ce rapprochement. Un tabou est tombé. Mais la négociation n’est même pas allée au bout. Et les relations personnelles entre les différents protagonistes, de même que la confiance entre partis, sont plus que jamais détériorées. Le résultat de cette impasse est que la classe politique dans son ensemble se disqualifie gravement.