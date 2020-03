La Belgique accélère, mais ne passe pas (encore) la vitesse supérieure

"Nous ne voulons pas ajouter de l'anxiété à l'anxiété". Ce message, c'est la Première ministre Sophie Wilmès (MR) qui l'a lancé mardi avant d'annoncer une salve d'actions contre le coronavirus. Prudente, mais pas alarmiste, la libérale l'a assuré: il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures de "distanciation sociale". La plus emblématique d'entre elles consiste à recommander l'interdiction de tous les événements en intérieur rassemblant plus de 1.000 personnes .

Concrètement, notre pays reste pour l'instant en phase 2 "renforcée" . L'objectif affiché est de contenir au maximum la propagation du Covid-19 sur le territoire et d'éviter la saturation des services de santé. La phase 3 , qui impliquerait potentiellement des mesures plus fortes, n’est pas à l’ordre du jour .

Contaminations secondaires

Depuis le début de l’épidémie, 267 cas de coronavirus ont été détectés en Belgique. Si un ralentissement du nombre de nouvelles contaminations a été observé, le SPF Santé publique a remarqué que de plus en plus de personnes infectées ne revenaient pas de zones à risque. Autrement dit, les contaminations secondaires sont en hausse. Par ailleurs, des patients asymptomatiques passent sous le radar. Or, ceux-ci sont porteurs du virus et peuvent le transmettre à des personnes fragilisées.