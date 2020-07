La Belgique achète pour 33 millions de dollars d'armes aux Etats-Unis

Le département d'Etat américain a approuvé la possible - et très probable - vente à la Belgique de 29 torpilles légères de type MK 54 LWT (pour "Lightweight Hybrid Torpedo") et des équipements associés pour un montant estimé à 33,3 millions de dollars, a annoncé l'Agence de coopération de sécurité et de défense (DSCA), dépendant du Pentagone et chargée des exportations de matériel militaire américain.