La Belgique est parée face au coronavirus

La Belgique dispose d'un plan en trois phases contre le Covid-19. Pour l'heure, seule la première d'entre elles a été enclenchée. Plus de 220 échantillons ont déjà été testés négatifs dans le laboratoire de référence.

Durant la première phase du plan, celle où l'on se trouve, l'objectif reste de maintenir le virus en dehors des frontières grâce à une surveillance adéquate du territoire. Tous les médecins disposent "de procédures claires pour détecter et traiter un patient qui pourrait être infecté", peut-on lire dans une note de la ministre.

Généralistes anxieux

Si la plupart des généralistes ont bien reçu ces consignes, le docteur De Toeuf observe qu'elles ont été transmises via des canaux électroniques, ce qui a eu pour conséquence d'exclure certains praticiens . D'autres ont parfois été confrontés à des informations contradictoires en contactant des établissements hospitaliers, explique-t-il.

"Nous sommes conscients des soucis et de l'anxiété exprimés par certains médecins et nous réfléchissons à la manière de les informer au mieux", nous assure la porte-parole du SPF Santé, Vinciane Charlier. En cas de suspicion de coronavirus, ces professionnels doivent prendre contact avec le service de surveillance infectieuse avec lequel ils décideront éventuellement de prélever un échantillon. Ce dernier sera collecté directement par le médecin ou à l'hôpital le plus proche avant d'être envoyé au labo de référence.