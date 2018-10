La Belgique fait valoir ses arguments budgétaires

Voici la réponse de la Belgique à la Commission, qui lui demandait des éclaircissements sur ses efforts budgétaires. Et pointait le risque de "déviation significative". Qu'y trouve-t-on? Rien de bien neuf, il faut le dire.

Pour un courrier qui n’existe pas, il en crée, des remous et des répliques!

Reprenons: à la mi-octobre, la Belgique a remis à la Commission européenne sa feuille de route budgétaire 2018-2019. En ne s’en cachant pas: en deux ans, elle n’aura réduit son déficit structurel (à savoir nettoyé des effets de la conjoncture et des mesures non récurrentes) que de 0,4% du PIB. Alors que l’Europe attend un effort de 0,6% par an – entre les exigences et la réalisation, la différence se chiffre donc à 0,8% du PIB. Pas rien.

Conséquence logique, dans un courrier daté du 19 octobre, et dont l’existence a, un temps, été niée par Michel, la Commission demande des explications supplémentaires, et signale que les plans budgétaires belges risquent d’aboutir à une "déviation significative". Et de demander une réponse d’ici le 22 octobre.

Pensions, tax shift, Isoc et "jobsdeal"

22 octobre: ainsi est datée la réponse fournie par les autorités belges à la Commission. Qu’y trouve-t-on? Rien de vraiment nouveau. Si ce n’est un nouvel "assaisonnement" de l’argumentaire déjà développé dans le "draft budgetary plan" remis à la mi-octobre. À savoir qu’entre 2014 et 2017, le déficit nominal a été ramené de 3,1% du PIB à 0,9% – soit plus que divisé par trois, la ministre du Budget Sophie Wilmès (MR) le répétant à tout bout de champ. Que la dette, qui était repartie sur la mauvaise pente, façon boule de neige, entre 2007 et 2014, a été remise sur la bonne, de pente. Et devrait atteindre 100,6% du PIB en 2019, après avoir culminé à 107,6% en 2014.

Ce n’est pas tout: les recettes fiscales sont sur les rails, affichant, de janvier à août, une progression annuelle de 7,5%, soit plus que prévu. Et de remettre sur le tapis les bienfaits du tax shift, de la refonte de l’impôt des sociétés, de la réforme des pensions, du "jobsdeal" ou encore des nouvelles mesures en matière de lutte contre la fraude fiscale.