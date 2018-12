La Belgique "incarnera la vision multilatéraliste" au Conseil de sécurité

Ce mardi, la Belgique siégera pour une durée de deux ans au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. À cette occasion, le nouveau ministre de la Défense, Didier Reynders, a rappelé ses priorités.

À partir du 1er janvier 2019, la Belgique siègera pour une période de deux ans au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent .

Elle y sera "un partenaire constructif, fiable et ouvert dans la recherche, avec les autres membres du Conseil de sécurité et l'ensemble des acteurs concernés, de réponses collectives aux questions internationales de paix et de sécurité", assure samedi dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, qui est aussi le nouveau ministre de la Défense depuis la démission du gouvernement fédéral.