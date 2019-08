La Belgique laisse un siège vide à la BEI

Début 2018, le mandat du Néerlandais Pim Van Ballekom à la Banque Européenne d'Investissement (BEI) est arrivé à expiration. Il a été convenu que le poste de vice-président serait attribué à un Belge. Mais sa nomination a été entravée par un carrousel d'autres nominations, dont celles de trois administrateurs chez bpost, d'un nouveau vice-gouverneur à la Banque nationale et d'un nouveau haut dirigeant de la Société fédérale de participation et d'investissement (SFPI), rapportent De Standaard et Het Nieuwsblad.