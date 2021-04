La Belgique quittera l'Afghanistan avec ses alliés d'ici "trois à quatre mois"

Les pays de l'Otan ont convenu mercredi de procéder à un retrait ordonné de leurs troupes en Afghanistan - près de 10.000 hommes et femmes -, après la décision prise par le président américain Joe Biden de "mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique" et de rapatrier ses derniers soldats d'ici le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 qui avait provoqué l'intervention des Etats-Unis.

Cette décision a été discutée par les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des trente pays alliés réunis par vidéo-conférence, sous la houlette du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken , et du "patron" du Pentagone, Lloyd Austin , qui étaient pour leur part physiquement présents au siège bruxellois de l'Alliance.

Septante soldats belges déployés

Elle a assuré que le retrait des troupes engagées dans la mission "Resolute Support" (RSM) de l'Otan ne signifiait pas un abandon de l'Afghanistan. Il faudra "continuer à investir dans la sécurité et le contre-terrorisme et au profit de la population afghane, et en particulier des femmes et des enfants", a souligné Mme Wilmès.