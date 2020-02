La Belgique s'engage "a minima" pour le climat

Atteindre une économie neutre en carbone , c'est l'objectif fixé par l'Europe pour 2050. Dans cette optique, la Commission attendait de chaque État membre qu'il lui fournisse pour le 1er janvier une note stratégique présentant ses efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Avec près de deux mois de retard , les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées se sont accordés mercredi et vont donc pouvoir remettre leur devoir à l'Europe.

Engagement "a minima"

La réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur non industriel en Belgique devrait être comprise entre 85 et 87% à l'horizon 2050.

La combinaison des ambitions régionales représenterait une réduction comprise entre 85% et 87% des émissions en provenance des secteurs belges , sans tenir compte des industries grosses consommatrices d'énergie et de l'aéronautique. Le zéro carbone semble pour l'heure inatteignable en Belgique. Pour autant, les ministres compétents assurent que cette stratégie constitue un engagement "a minima", qu'ils entendent régulièrement mettre à jour.

"Il est crucial que malgré les difficultés, la Belgique inscrive son action dans le cadre européen et tende vers la neutralité carbone à l’horizon 2050. Une décision que la Région wallonne a d’ores et déjà bel et bien adoptée", commente le ministre wallon du Climat, Philippe Henry. Entre les lignes, on peut déceler une pique adressée à la Flandre, qui rechigne à se montrer ambitieuse en engageant son industrie.