Qui veut des élections anticipées?

Je suis déçue, car parfois il faut d'abord et avant tout penser à l'intérêt des citoyens, et hier ce n'est pas ce qui s'est passé.

Pour elle, le pays sera plongé davantage dans l'immobilisme si on se dirige vers des élections anticipées. "On va vite se trouver dans l'incapacité de former un gouvernement, car on entrera dans la campagne électorale pour mai", explique-t-elle sur Bel RTL.

Autre gros dossier: le budget. Là aussi elle n'y va pas par quatre chemins. Le budget 2019 n'existe plus, lance-t-elle. "Il est clair qu'on va devoir discuter en commission des douzièmes provisoires. C'est à dire on reprend le budget de l'an dernier et on le découpe en 12. Il n'y a plus aucune décision politique: pas d'enveloppe bien-être, pas de montants supplémentaires pour le RER, pas de montants pour engager des policiers. Tout passe à la trappe."