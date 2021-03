La Belgique va recevoir 7,5 millions de vaccins anti-Covid d'ici fin mai

Ce jeudi 11 mars 2021 correspond au premier anniversaire de la pandémie mondiale de Covid-19. Cela fera en effet un an jour pour jour que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié de pandémie mondiale la crise du coronavirus. "C’était, selon moi, le bon moment pour dresser le bilan de l’année que nous venons de vivre, mais surtout pour regarder avec vous vers l'avenir ", a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo dans une vidéo adressée aux Belges et diffusée ce mercredi soir.

"Le rythme des vaccinations doit s’accélérer. Hier (mardi), la millionième dose de vaccin anti-corona a été administrée dans notre pays", a-t-il continué. En mars, avril et mai, la Belgique va recevoir un total de 7,5 millions de vaccins. "C'est beaucoup plus que ces derniers mois. Ils devront être administrés le plus vite possible", a prévenu Alexander De Croo, assurant que les centres de vaccination étaient prêts et que des milliers de volontaires s'étaient manifestés.