La CGSLB progresse à nouveau aux élections sociales...

Pour rappel, ces scrutins devaient permettre à environ deux millions de travailleurs, répartis dans 7.137 entreprises , de désigner leurs représentants dans les conseils d'entreprises (CE) et les comités pour la prévention et la protection du travail (CPPT).

Malgré un contexte inédit, avec énormément de personnes en télétravail, les taux de participation n'ont baissé que modérément . Pour les élections des CE, ce taux passe de 63,9% à 61%, tandis qu'il évolue de 66% à 62,9% pour les CPPT. "Certes, ils sont en baisse, mais moins que ce qu'on aurait pu imaginer. On peut clairement dire que l'impact du coronavirus est limité", a souligné le ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS), se réjouissant du succès des votes électronique et par correspondance .

Au rayon des satisfactions toujours, tous les syndicats s'entendent pour saluer la part croissante des femmes élues . Alors qu'elles représentent un peu plus de 51% du personnel des entreprises, elles sont désormais 37% dans les CE et près de 40% dans les CPPT.

La CSC domine, la CGSLB grappille

Et les résultats globaux? C'est un classique lors des élections, qu'elles soient politiques ou sociales: il n'y a que des gagnants ! La coutume n'a pas été mise à mal ce mercredi, chaque syndicat mettant en avant les chiffres qui lui sont les plus favorables.

Du côté de la CSC, qui obtient 51,36% des voix dans les comités pour la prévention et la protection au travail et 50,28% dans les conseils d'entreprise, on se félicite de rester le plus grand syndicat dans les trois Régions du pays. "Quiconque termine le Tour de France avec 50 minutes d'avance sur le reste du peloton est clairement gagnant. Je crois qu'on peut ici parler de tour de force", s'est d'ailleurs amusé son président, Marc Leemans.