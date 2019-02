La Chambre approuve le budget mobilité et la réforme du droits des sociétés

Le budget mobilité est sur les rails. Il a été approuvé ce jeudi soir à la Chambre en séance plénière, tout comme la réforme du droits des sociétés.

→ Le budget mobilité

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière le projet de loi sur le budget mobilité. Concrètement, ce budget permettra aux travailleurs qui jouissent d'une voiture de société de l'échanger contre un véhicule plus respectueux de l'environnement. Le dispositif prend place à côté du système "cash for car" qui prévoit la possibilité d'échanger une voiture de société contre une allocation défiscalisée et exonérée de cotisations sociales. Le montant du budget mobilité correspond au coût total de la voiture de société de l'employé, puisque, comme le cash for car, il s'adresse uniquement aux employés bénéficiant d'une voiture de société.

Il repose sur trois piliers:

L'employé échange sa voiture de société pour une voiture plus respectueuse de l'environnement ( avantage de toute nature subirait le traitement fiscal et de sécurité sociale ordinaire d’une voiture de société) L'employé s'offre un ou plusieurs modes de transports alternatifs et durables ( exonéré d'impôt pour le travailleur et entièrement déductible pour l’employeur) L'employé récupère le solde du budget en espèces, dont le montant est soumis à une cotisation sociale de 38,07% (exonéré d'impôt)

Cette solution offre plus de possibilités que le cash for car. En effet, ce dernier dispositif permet aux travailleurs qui bénéficient d'une voiture de société d'y renoncer et, en échange, de recevoir du cash.

→ La réforme du droit des société

La Chambre a aussi approuvé dans la foulée la réforme du droit des entreprises du ministre de la Justice, Koen Geens. Ce vaste projet vise à attirer davantage d'entreprises en Belgique en alignant le royaume sur les pays voisins. L'ex-majorité suédoise a voté pour, les socialistes et le PTB contre, le cdH, les écologistes et DéFI se sont abstenus.

L'un des éléments les plus visibles est la réduction du nombre de catégories de sociétés de 17 à 4. A l'avenir, il sera question de la "société", "société privée", "société anonyme" et "société coopérative". Les formes existantes de sociétés peuvent toutes être ramenées à l'une de ces catégories. Un seule personne sera suffisante pour créer une société anonyme ou une société privée, et non plus deux.

Le gouvernement veut de la sorte éviter qu'une société ne pâtisse de la mésentente entre un entrepreneur et l'associé qu'il a dû trouver pour monter son entreprise. En revanche, il faudra au moins deux personnes pour constituer une association.

L'exigence de capital pour créer une société privée est également supprimée. Actuellement, l'entrepreneur doit disposer d'un capital de 6.200 euros. En revanche, il devra être en mesure de présenter un plan financier consolidé et sa responsabilité sera accrue en cas de problème.