La Chambre approuve les douzièmes provisoires et la résolution sur le climat

La Chambre a aussi approuvé une proposition de résolution qui revoit à la hausse les ambitions belges en matière de climat. Le texte, initié par les écologistes, a reçu le soutien d'une large majorité réunissant, outre Ecolo-Groen, le MR, le CD&V, l'Open Vld, le cdH, le PS, le sp.a, DéFI et le PTB. La N-VA et le Vlaams Belang se sont abstenus. Le PP et les députés Hendrik Vuye et Veerle Wouters (indépendants mais ex-N-VA) ont voté contre.