La Commission presse la Belgique d'avancer sur la relance

L'élaboration du plan de relance belge est une course contre la montre. Le rendez-vous programmé mercredi entre les représentants de la Commission européenne et Thomas Dermine (PS), secrétaire d'Etat en charge du dossier, l'a encore démontré. L'Etat belge y a présenté une première épure dont les orientations ont globalement satisfait la Commission, a confirmé le socialiste à L'Echo. Par contre, elle s'est étonnée de ne pas y lire plus de précisions quant aux projets concrets qui seront financés par les 5,9 milliards d'euros de subsides promis par l'UE. "D'autres pays sont déjà plus avancés", indique Thomas Dermine. Troisième message délivré: une fois la liste des projets établie, il y aura encore énormément de travail pour finaliser le plan selon le timing serré de la Commission. Les Etats membres doivent en effet avoir finalisé leur projet pour la fin avril.