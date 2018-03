La Cour constitutionnelle porte le coup de grâce à la "fairness tax"

L'arrêt vient de tomber. La Cour annule la fairness tax, mais maintient tout de même ses dispositions pour les exercices d'imposition allant de 2014 à 2018. Avec une exception de taille: les impositions perçues dans le chef de sociétés rentrant dans le cadre de la directive européenne sur les sociétés mères et filles - que la fairness tax malmenait clairement.

L'arrêt rendu ce jeudi par la Cour constitutionnelle est donc somme toute relativement logique. Et raie de la carte cette imposition qui pesait , selon les derniers chiffres disponibles, quelque 75 millions d'euros au sein des rentrées fiscales belges.

La perte ne sera sans doute pas sèche. Car dans le cadre de la réforme de l'impôt des sociétés, via une corbeille réunissant différents mécanisme de déductions, la Belgique a introduit une nouvelle forme d'impôt minimum.

"Les conséquences budgétaires sont heureusement limitées dans la mesure où la Cour adoucit les conséquences de l’annulation et qu’elle maintient les dispositions pour la fairness tax déjà prélevée", réagit le cabinet du ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA), qui rappelle que "le gouvernement avait déjà anticipé la décision en supprimant cette taxe. La réforme de l’impôt des sociétés contient des mesures visant à obtenir davantage d’équité fiscale sans augmenter la complexité et avec plus de sécurité juridique".