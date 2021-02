La Cour des comptes chargée d'un audit sur l'Autorité de Protection des Données

Il est notamment demandé à la Cour de s'assurer que l'APD garantit "un fonctionnement indépendant, impartial et transparent" et qu'elle "remplit sa mission légale de contrôle du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel".

Une autre requête porte encore sur "le degré d'efficacité et d'efficience de l'organisation et du fonctionnement des organes de l'APD": comité de direction, secrétariat général, service de première ligne, centre de connaissances, service d'inspection et chambre contentieuse.