La Défense pourrait fournir jusqu'à 1.500 personnes en renfort

Toutes les ressources de la Défense qui ne sont pas utilisées dans des missions ou des exercices militaires seront utilisées pour aider le pays dans la lutte contre la propagation du Covid-19, selon la ministre. Cet appui va se décliner sous plusieurs formes. Il s’agit d'abord de la mise à disposition de personnel médical et paramédical , ainsi que de la formation d’équipes civiles en technique de prélèvement et d’aide à la prise de prélèvements.

La Défense pourra aussi intervenir dans le transport médical, avec la mise à disposition d’ambulances militaires, d’avions C130, d’hélicoptères et de camions pour l’évacuation, le rapatriement ou la distribution logistique, notamment via un appui de personnel et d’infrastructure pour le triage. Des tâches qu'elle a parfois déjà réalisées lors de la première vague.