La FEB et la N-VA isolées sur le nucléaire

La sortie du nucléaire en 2025 et le régime des voitures de société étaient au cœur du débat entre les présidents de parti organisé ce lundi par la FEB.

Deux absences remarquées: les présidents socialistes, Elio Di Rupo (PS) et John Crombez (sp.a), qui s’étaient fait remplacer. Le présentateur, Ivan De Vadder (VRT), n’a pas pu s’empêcher d’établir un lien avec la présence des syndicats devant l’entrée de Bozar. Armés de pétards, ils tenaient à rappeler leurs revendications aux 1.200 invités de la FEB.

Selon le PS et les verts, les voitures de société coûtent 4 milliards d’euros à l’État. Le ministre Johan Van Overtveldt (N-VA) parle plutôt de 2 milliards.

Comme on pouvait s’y attendre, les questions environnementales ont pris une place prépondérante dans un débat qui s’est très vite focalisé sur les centrales nucléaires et les voitures de société.

En attendant, la N-VA plaide pour une prolongation de dix ans de Doel 4 et de Tihange 3, "afin d’assurer notre approvisionnement et d’éviter un emballement des prix", a justifié Johan Van Overtveldt qui, au passage a fait part de ses doutes sur la rentabilité du renouvelable. "Ces quinze dernières années, la Flandre a investi 20 milliards d’euros dans les énergies renouvelables. Or celles-ci ne couvrent que 6% de notre consommation actuelle."