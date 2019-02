La FGTB fait planer la menace d'une grève plus longue

Mais que veut le syndicat socialiste? Beaucoup de choses, ramassées dans un mémorandum publié ce mercredi. L'occasion, également, de prendre le pouls de la concertation sociale. Les négociations (salariales, mais pas que) reprendront lundi. Et la FGTB prévient déjà: si le message du 13 février dernier n'est pas passé, les troupes sont prêtes à remettre le couvert. Voire à frapper plus fort.

Qu'est-est-il? Après le mouvement de grogne syndical qui a fait tourner le pays au ralenti il y a pile une semaine, patrons et syndicats se sont brièvement revus vendredi dernier. Histoire de briser la glace, ou renouer le fil, quelque chose du genre. De voir s'il était possible de reprendre les discussions. Avec quel résultat? Le Groupe des 10 se réunit à nouveau lundi prochain, le 25 février. "Je suis toujours volontariste, résume Robert Vertenueil, président de la FGTB. Nous voulons aboutir à un AIP. Même si j'avoue être pessimiste. Nous avons accepté de rouvrir les négociations, reste à voir si nous parviendrons à un accord équilibré sur tous ces points, que nous pourrons aller défendre devant nos membres."

Rendez-vous lundi prochain. Et mardi, aussi

Concrètement, les syndicats attendent des évolutions dans quatre dossiers précis: la norme salariale , qui pose problème depuis l'entame des négociations, la hausse du salaire minimum , l' aménagement des fins de carrière et le bien-être au travail . Et puis, il y a les demandes patronales, qu'ils ne peuvent balayer d'un geste négligent. Aussi sera-t-il également question de flexibilité . "À condition que cela puisse aller dans les deux sens. De la flexibilité pour l'entreprise, pour coller notamment aux cycles de production. Mais également en faveur du travailleur, afin de faciliter la conciliation entre vie privée et vie professionnelle."

"Nous avons prouvé le 13 février que nous pouvions mettre le pays à l'arrêt. Nos militants nous l'ont fait savoir: ils sont prêts à le refaire. Et même plus longtemps, si cela s'avère nécessaire."

La nuit du 25 au 26 février sera déterminante. Puisque les négociateurs syndicaux dormiront sur les résultats engrangés, ou non, durant la journée. "Nos instances se réuniront dès le mardi matin, précise Robert Vertenueil. Et si aucune évolution n'est constatée, nous descendrons à nouveau dans la rue. Nous avons prouvé le 13 février que nous pouvions mettre le pays à l'arrêt. Nos militants nous l'ont fait savoir: ils sont prêts à le refaire. Et même plus longtemps, si cela s'avère nécessaire. Cela ne traînera donc pas: vous connaîtrez la position de la FGTB mardi prochain."