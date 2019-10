La FGTB presse pour une hausse du salaire minimum

Plus de 150 militants de la FGTB se sont rassemblés ce lundi en fin de matinée en face du siège de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) à Bruxelles pour réclamer la signature rapide de l'accord sur le salaire minimum.

"Il y a une proposition extrêmement concrète qui est sur la table pour le salaire minimum et, mis à part quelques problèmes techniques de moindre mesure, on pourrait avoir un accord entre interlocuteurs sociaux", souligne Robert Vertenueil, président de la FGTB. "Il semble un peu dangereux de lier ce dossier à un autre dossier, qui doit encore être discuté. Nous ne sommes pas opposés à en discuter, mais lier les deux dossiers c'est empêcher d'avoir un accord tout de suite sur le salaire minimum. Or, sur cette question-là, il y a urgence."