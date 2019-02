La FGTB veut un moratoire sur les avantages en nature

C’est la saison qui le veut: les mémorandums sortent les uns après les autres. Ce mercredi, c’était au tour du syndicat socialiste de livrer ses exigences et priorités, déclinées en quelque 150 propositions . Qui seront soumises aux différentes formations politiques, invitées à se positionner. Pouvoir d’achat, justice fiscale, " emplois de qualité ", sécurité sociale " forte " et " libertés syndicales ": les thématiques abordées ne vous surprendront guère. Comme il n’est pas possible, ici, de les exposer toutes, penchons-nous sur le volet fiscal – taquine, la FGTB parle de " social shift ".

- Globalisation des revenus. Contrairement aux partis occupant la gauche de l’échiquier politique francophone, la FGTB ne plaide nullement en faveur d’un impôt sur la fortune. Et si le capital doit certes être davantage mis à contribution, c’est via les petits qu’il génère et une globalisation des revenus. "Un euro égale un euro, assène Robert Vertenueil. Il n’existe aucune raison intellectuelle ou économique de taxer différemment un euro gagné par le travail d’un euro perçu via la location d’immeubles ou un placement." De quoi permettre de réintroduire de la progressivité dans l’impôt des personnes physiques.