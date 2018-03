La France coupable d'ingérence dans le Kazakhgate?

Immixtion ou ingérence?

Le dossier est sensible et personne ne veut prendre la responsabilité de bloquer le processus de vote (probablement majorité contre opposition) entourant le rapport final de la commission. Et si les langues se délient, c’est uniquement sous couvert de l’anonymat.

Un membre de la commission, cherchant le consensus, a proposé de le remplacer par "immixtion". Soit. Notre édition du "Petit Robert" date sans doute un peu, mais entre "ingérence" et "immixtion", il n’y a pas de place pour une feuille de papier. Immixtion: action de s’immiscer. Voir ingérence. "S’immiscer dans les affaires intérieures d’un pays." La position de la majorité est claire: il n’y a pas eu d’ingérence dans le processus législatif et judiciaire.

Armand De Decker était également présent à ce déjeuner, organisé quelques heures avant que Claude Guéant ne soit nommé ministre de l’Intérieur. Lors de l’audition de Claude Guéant, certains membres de la commission avaient tout fait pour le pousser dans ses retranchements et qu’il reconnaisse qu’il y avait bien eu ingérence de la France. Mais le témoin n’avait pas cédé un pouce de terrain. Il avait répété que la France n’avait pas mené d’action pour infléchir la loi belge, se bornant à rappeler que son seul rôle avait été de débusquer un avocat français inscrit au barreau de Bruxelles. Et cela, avait-il alors ajouté, ne lui semblait pas être une intervention susceptible de mettre en péril la souveraineté belge!

Lors de cette audition, Georges Gilkinet (Ecolo), Karine Lalieux et Eric Massin (PS) avaient "arrosé" Claude Guéant de questions, tout comme Francis Delpérée (cdH). Ce dernier, traduisant un sentiment quasi général, s’était demandé si l’Élysée avait pour habitude d’organiser un déjeuner et de recevoir des avocats pour traiter d’une affaire judiciaire en cours dans un autre pays. Les membres de la commission ne manquant alors jamais une occasion de rappeler qu’Armand De Decker, avocat, était aussi surtout ancien président du Sénat et ministre d’État. Et de là, pousser la piste de l’ingérence française.