La N-VA bloque l'augmentation de la prime syndicale

Taxer la prime

Mais ce n’est pas tout. La proposition d’augmentation de la prime syndicale es t liée à une demande des employeurs , à savoir la hausse du montant de certains avantages accordés au personnel et qui sont exonérés de cotisations sociales. Il s’agit de cadeaux offerts à l’occasion de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel An (40 euros au lieu de 35 euros), du départ à la retraite (maximum 1.000 euros au lieu de 875 euros), d’un mariage ou d’une cohabitation (245 euros au lieu de 200 euros) et de la remise d’une décoration (120 euros au lieu de 105 euros).

Il s’agit en réalité d’une indexation de ces montants. Celle-ci s’est fait attendre pendant des années, vu qu’en 2013-2014 et 2015-2016, syndicats et patronat n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur l’évolution des salaires. En 2017-2018, ils ont abouti à un accord, ce qui a ouvert la porte à la possibilité d’augmenter les montants des cadeaux et de la prime syndicale. Mais au niveau politique, le projet passe plus difficilement qu’attendu…