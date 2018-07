La N-VA demande plus de 200 millions de nouvelles dépenses

Les partis du gouvernement Michel ont préparé leur "wish list" pour les négociations budgétaires qui doivent démarrer la semaine prochaine. Au total, ils demandent 410 millions d’euros de plus pour le budget 2019. 217 millions d’euros – soit plus de la moitié – émanent des ministres N-VA, 165 millions des ministres CD&V, 25 millions des ministres MR et 2 millions des ministres Open Vld.