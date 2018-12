La N-VA demande que la Belgique s'abstienne sur le Pacte migratoire de l'ONU

"Nous ne pouvons vraiment pas accepter ce Pacte", a souligné le grand patron des nationalistes flamands. "Dans le passé, on a toujours tenu compte des objections de l'un des partenaires, par exemple pour les visites domiciliaires , acceptées deux fois au gouvernement et retirées au dernier moment par un parti (le MR, NDLR). Nous l'avons avalé, nous demandons à nos partenaires la même souplesse."

Rien de vraiment neuf, pourrait-on penser? Pas si sûr. Depuis une semaine, les nationalistes flamands ne dévient pas de leur ligne; pour eux, le document porté par les Nations Unies est imbuvable. Par contre, ce qui est neuf, c'est que Bart De Wever semble esquisser ce qui pourrait bien constituer un scénario de sortie de crise. Charles Michel peut se rendre à Marrakech, mandaté par le parlement belge. Et à New York, quelques semaines plus tard, la Belgique s'abstient. Ce qui signifie qu'elle n'embarque pas à bord du pacte, certes, mais ne le rejette pas non plus. Laissant toute latitude à un prochain gouvernement d'adopter une position plus tranchée.