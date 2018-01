"La N-VA est celle qui a été la plus loyale" (Chastel)

Le président du MR Olivier Chastel revient sur la dernière crise qui a secoué le gouvernement fédéral. Et réitère toute sa confiance en son partenaire nationaliste, la N-VA. Interview.

Des vacances de Noël pourries, non pas par la météo pluvieuse, mais par les scuds de la N-VA sur le Pacte énergétique et la tempête soudanaise qui s'est abattue sur le secrétaire à l'Asile et à la Migration. Et par répercussion sur le Fédéral, en général. Et la tête de Charles Michel en particulier.

Le sapin de Noël rangé, l'enfer a continué pour le MR. Face aux attaques de certains députés CD&V vis-à-vis de Theo Francken, Bart De Wever a montré les crocs: "Si c'est comme ça, s'il doit dégager, on s'en ira tous", disait-il dimanche dernier.

Comment le président du MR a-t-il vécu ces épisodes? Le partenaire N-VA est-il encore loyal? Et fréquentable?

Olivier Chastel ne prend pas de gants pour plonger dans le coeur de la Suédoise et lui faire un massage cardiaque. A ses yeux, la N-VA est "probablement le partenaire le plus loyal des trois", à en voir son comportement durant ces trois dernières années. A la table de gouvernement s'entend. Budget après budget.

"Je ne me souviens pas d’un gouvernement qui a pu traduire aussi clairement ce que nous avons dans nos programmes électoraux !" Olivier Chastel Président du MR

Alors oui, le MR est prêt à vivre une deuxième Suédoise. D'autant que son bilan socio-économique est plus qu'enviable. Et que le MR, au final, a tiré tous ses marrons du feu de l'aventure. Quoi qu'en disent les détracteurs. "Je ne me souviens pas d’un gouvernement qui a pu traduire aussi clairement ce que nous avons dans nos programmes électoraux !"

