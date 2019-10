La N-VA et le PS poussés à travailler ensemble

Voici quatre mois en effet que les deux hommes multiplient les contacts et synthétisent les convergences politiques en vue de déblayer le terrain fédéral, compliqué par le résultat des élections du 26 mai. Ils ont été déchargés de leur tâche ce lundi par le Palais. Avec quel résultat? L’ouverture d’une nouvelle séquence – celle d’une préformation? mystère – pilotée par la N-VA et le PS, les deux partis les plus importants en sièges de la Chambre. Ceci prioritairement avec MR, Open Vld, sp.a et CD&V. Les six partis "sont en mesure de former un gouvernement fédéral", selon Didier Reynders et Johan Vande Lanotte.