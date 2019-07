La N-VA et le PS réunis autour du climat?

Donc, ils sont là, PS et N-VA, réunis autour d'une même table. Oui. Ils ne sont pas seuls, mais si on fait parler les chiffres, le plus facile serait maintenant que ces deux partis s'entendent pour former la base d'une coalition fédérale. Mais, qu'ils s'entendent sur quoi? On ne va pas décrypter leurs programmes électoraux. Ce qu'on dit avant n'est pas ce qu'on fait après. Souvent en tous cas. On se rappelle des vociférations de la N-VA sur le communautaire. Un thème dont on n'a plus entendu parler une fois que le parti a gouverné, question d'accord avec les partenaires.