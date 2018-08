La N-VA lance la chasse aux mutualités qui gaspillent de l'argent

La parlementaire Valerie Van Peel (N-VA) propose de pénaliser plus fortement les mutuelles qui dilapident l’argent des contribuables. Elle estime que les mutualités qui ne réclament pas les allocations indûment versées devraient payer des amendes plus élevées.

Les mutuelles sont récompensées lorsqu’elles identifient et récupèrent les sommes indûment payées. Dans ce cas, l’Inami (Institut national d’assurance-maladie invalidité) leur accorde un bonus dont le montant oscille entre 10 et 16% du montant récupéré . Les mutuelles se partagent ainsi un "incentive" annuel de près de 26 millions d’euros.

Projet de loi

Van Peel estime que les amendes devraient être plus élevées et indexées. Si les mutuelles laissent faire et que les dossiers sont prescrits, elle propose que l’amende ne se monte plus à 125 euros, mais à la moitié de la somme perdue. "Cela permettra d’établir une proportionnalité entre l’amende et la perte pour notre sécurité sociale lorsque les mutuelles ne font pas leur travail."