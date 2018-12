La N-VA met 4 exigences sur la table pour soutenir l'orange-bleue, Michel ne va pas "se laisser intimider"

"Le budget a été approuvé en commission et soutenu par le ministre des Finances" en fonction au moment des discussions - le N-VA Johan Van Overtveldt -, a-t-il rappelé, ajoutant "qu' aucun euro n'a changé " par rapport au projet.

"La N-VA conditionne son vote soit à l'acceptation d'élections anticipées et donc a une longue période d'immobilisme, soit à la fuite en avant confédérale. Dans les deux cas ses conditions sont inacceptables", a encore affirmé le Premier ministre. "Le gouvernement poursuit le travail afin de garantir les intérêts des citoyens, plus spécifiquement sur le pouvoir d'achat, la sécurité et les enjeux climatiques", a-t-il conclu.