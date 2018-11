La N-VA ne veut toujours pas du Pacte de l'Onu sur les migrations

Le bureau de la N-VA s'est réuni ce lundi matin afin de prendre attitude sur le Pacte mondial sur les migrations. Le parti de Bart De Wever, qui qualifie l'accord de "très problématique", ne donne toujours pas son feu vert.

Les nationalistes flamands n'ont pas donné leur feu vert, ce lundi en bureau de parti, au Pacte mondial pour des Migrations sûres, ordonnées et régulières, que le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken refuse de voir le gouvernement Michel endosser tel quel à la conférence de Marrakech qui se tient les 10 et 11 décembre prochains.

La N-VA qualifie cet accord de "très problématique" sur le fond et fera connaître ses griefs au sein du gouvernement, a indiqué le parti de Bart De Wever, dans un communiqué à Belga.

"Le parti est grandement préoccupé par les potentielles implications juridiques du Pacte. Ce texte va à l'encontre de notre vision de la migration et aussi, selon nous, contre la politique que mène le gouvernement", écrit le parti.

"Le parti est grandement préoccupé par les potentielles implications juridiques du Pacte. Ce texte va à l'encontre de notre vision de la migration et aussi, selon nous, contre la politique que mène le gouvernement." N-VA

La N-VA se retrouve isolée au sein du gouvernement, alors que les autres partis de la majorité veulent voir ce texte approuvé. Non contraignant, le Pacte de l'Onu insiste notamment sur la nécessité d'une migration sûre et organisée afin de lutter contre le trafic d'êtres humains. Il doit être signé en décembre à Marrakech au terme d'un processus entamé en 2016.

Alexander De Croo (Open Vld), le ministre de la Coopération au développement, y représentera notre pays. On ignore s'il signera ou non le texte, alors que le Pacte est remis en cause par la N-VA qui craint qu'il ne dicte à terme une politique migratoire trop ouverte à son goût.

Pour rappel, le Premier ministre Charles Michel a été forcé d'intervenir mercredi à la Chambre. La Belgique tente en effet d'obtenir la clarification de ses partenaires européens concernant le Pacte, a indiqué Charles Michel.