La N-VA perd un relais au sommet du Comité P

Équilibre politique rompu à la tête de l’organe de contrôle de la police. Le Comité P a en effet dû se séparer de Jack Vissers (étiqueté N-VA), appelé à devenir chef de zone de la police locale à Schoten, près d’Anvers. Résultat, des trois membres effectifs assistant la présidente, Kathleen Stinckens, et le vice-président, Guy Cumps, seul un néerlandophone subsiste pour un francophone.

Il en va respectivement d’Herman Daens (étiqueté Open Vld), ancien procureur du Roi d’Audenarde, et d’Antonio Caci (étiqueté PS), venu tout droit de l’Institut Emile Vandervelde (IEV) où il suivait les matières liées à la sécurité, à l’intérieur et à la défense, après avoir été conseiller du groupe PS à la Chambre et présidé le comité stratégique de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN).