La N-VA plaide pour l'allocation de chômage minimum après deux ans

Les allocations de chômage baissent déjà avec le temps. Dans le jobsdeal, il a été conclu qu’on inciterait davantage les chômeurs à chercher un emploi en leur donnant d’abord un peu plus d’allocations, puis en les faisant baisser rapidement, pour finalement atteindre le minimum. Le député N-VA Jan Spooren propose d’accorder aux chômeurs, durant les trois premiers mois suivant leur licenciement, 70% de leur dernier salaire comme allocation de chômage, avec, bien entendu, un certain plafond. Aujourd’hui, il ne s’agit que de 65% du dernier salaire.