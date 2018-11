La N-VA propose Sander Loones pour succéder à Vandeput à la Défense

A la manoeuvre du think tank Objectief Vlaanderen

Sur la scène nationale, Loones était par ailleurs impliqué au sein du think tank Objectief Vlaanderen, dont il avait pris la tête après le départ fracassant des parlementaires Veerle Wouters et Hendrik Vuye, qui reprochaient à la N-VA de ne pas consacrer suffisamment d'attention au programme communautaire. A la manoeuvre de ce think tank, Loones a notamment expliqué qu'il entendait créer une base de soutien plus forte pour les idées confédéralistes de son parti en Flandre, mais aussi du côté des francophones dont la participation s'avèrerait indispensable pour faire évoluer la structure institutionnelle du pays.