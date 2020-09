La N-VA veut entendre le patron de bpost au Parlement

Il n'y a en fait pas qu'une enquête sur les abus dans le secteur de la sécurité en Belgique, mais plusieurs. Outre l'Autorité belge de la concurrence, la justice américaine mène également une enquête depuis le mois d'avril. Notamment par le biais de leur cellule antitrust, qui soupçonne que les grandes sociétés de sécurité G4S, Securitas et Seris - qui se sont fait concurrence ou ont coopéré dans la surveillance d'institutions telles que l'ambassade des États-Unis à Bruxelles et le Shape, le centre de commandement central de l'OTAN à Mons - ont conclu des accords secrets sur les prix et violé les intérêts américains. Le parquet de Bruxelles travaille également sur l'affaire, selon plusieurs sources.