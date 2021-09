La Politique scientifique fédérale se cherche un nouveau patron

Belspo, la Politique scientifique fédérale, se cherche un chef. Ce service de l’État belge doté d’un budget annuel d’environ 530 millions d’euros, qui chapeaute notamment les établissements scientifiques fédéraux ( IRM, Observatoire, Archives, Institut des Sciences naturelles , etc.) et qui gère les budgets spatiaux du pays , de même que certains programmes de recherche, est actuellement dirigé par un président ad interim: Pierre Bruyère, directeur du service ICT de Belspo.

Une procédure de recrutement en vue de la nomination d’un nouveau président a été lancée en début d’année. Mais elle n’a pas permis de dénicher la perle rare. Un nouvel appel a donc été lancé. Le job ne ferait-il pas (plus) rêver? "Personnellement, je ne suis pas candidat", indique Pierre Bruyère. "Ma carrière se termine dans deux ans, or, le mandat d’un président du comité de direction est de 6 ans. Dans ce contexte, me présenter n’a pas de sens."