La Port de Bruxelles attaque l'Etat fédéral

Les ports belges avaient déjà fulminé contre l’Union européenne qui s’était attaquée durement à une exonération nationale qui leur bénéficiait: leur non-assujettissement à l’impôt des sociétés. Probablement sous pression d’autres ports du continent – la concurrence fait rage dans le secteur, la Commission européenne avait demandé-exigé que la Belgique mette fin à cette exonération. Celle-ci contrevenait à ses yeux aux dispositions européennes en matière d’aides d’Etat alors que les activités portuaires relevaient d’activités économiques et commerciales comme les autres. La Belgique avait résisté, arguant que les ports étaient bien souvent des acteurs strictement publics.

Le gouvernement de Charles Michel s’est plié aux exigences européennes et a mis fin à cette exemption fiscale historique.

Depuis, l’eau a coulé sous les ponts comme dans les écluses et feu le gouvernement de Charles Michel s’est plié aux exigences européennes. A la fin du mois de mai 2018, il mettait fin à cette exemption fiscale historique. Isoc pour les ports donc, plus possible d’en réchapper. Cette issue n’en est toutefois toujours pas une pour le Port de Bruxelles.