La Première ministre implore les Belges à respecter les règles Covid-19

"Les derniers chiffres relatifs à la situation sanitaire dans notre pays doivent être pris au sérieux", souligne la Première ministre Sophie Wilmès dans un message vidéo solennel relayé sur Facebook. Les contaminations augmentent de manière importante depuis plusieurs jours, et ce, dans toutes les tranches d'âge, bien que la majorité des cas diagnostiqués entre le 29 août et le 11 septembre l'ont été chez des personnes âgées d'une vingtaine d'années , indique l'Institut de santé publique Sciensano. Les hospitalisations sont également en hausse continue. "Nous savions que la reprise de certaines activités, la rentrée scolaire et le retour de vacances allaient être propices à ce rebond . C'est le cas partout en Europe."

Face à cette recrudescence du virus, Sophie Wilmès a tenu à rappeler l'importance de continuer à respecter les règles. "[C'est ainsi que] nous avons pu ralentir la reprise de l'épidémie au coeur de l'été." Malgré le découragement et la lassitude de la population, elle veut garder la situation sanitaire sous contrôle, "alors que notre approche a été un exemple dans de nombreux pays". "La meilleure de nos protections reste le respect des gestes barrière" et ce "au quotidien", soit l'hygiène des mains, le port du masque, la distance sociale et la limitation des contacts rapprochés. Le ton est plus que jamais implorant.