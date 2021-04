La SA Berlaymont, un cadavre qui ne veut pas mourir

L'État belge est contraint de mettre en veilleuse la liquidation de la société qui avait piloté la rénovation du siège de la Commission européenne.

Rares sont les dossiers qui auront mieux correspondu à l'image du cadavre sorti du placard. Nous sommes dans les bureaux de Mathieu Michel, secrétaire d'État MR en charge de la Régie des bâtiments où, cette semaine, est exhumée la liquidation de la SA Berlaymont 2000. Une liquidation qui n'a manifestement pas encore fini de coûter de l'argent à l'État. Cette société fut créée à la fin des années 90 pour piloter la rénovation (après désamiantage) de l'édifice éponyme aujourd'hui occupé par la Commission européenne. Une rénovation bouclée fin 2004 après 13 ans de chantier et une facture de plus de 600 millions à charge de la Belgique. Ce projet et ses innombrables rebondissements judiciaires n'avaient pas exactement fait rayonner notre pays à l'international. Pour l'État, le dossier est toujours ouvert 17 ans après la fin du chantier, a appris L'Écho. On raconte.

Moribonde, la SA Berlaymont, toujours détenue par la Régie, peine à finaliser sa propre mort en raison d'anciens et de nouveaux litiges portés en justice. Ce qui justifie la nouvelle demande budgétaire adressée au Conseil de ministres ce vendredi par Mathieu Michel. Un peu moins d'un million d'euros pour 2020 et 2021, histoire d'assurer le fonctionnement de la SA alors que sa liquidation doit être "mise en veilleuse". Cela pour une durée impossible à prévoir, mais qui peut potentiellement s'étirer sur plusieurs années. L'État n'a pas fini de payer, on vous le disait.

1 million d'euros La somme que coûte la mise en veilleuse de la liquidation.

Que s'est-il passé ? Première cause, une procédure continuant de courir au sujet d'une transaction négociée avec les ascensoristes associés au chantier. Ici, c'est la Commission européenne dont on attend une approbation alors que les parties adverses refusent que la Régie reprenne ce litige à son compte et libère ainsi la SA Berlaymont afin de boucler sa liquidation.

Trois ex-collaborateurs en justice

À ce dossier ancien vient se greffer un autre problème plus récent qui empêche la SA de disparaître: des indemnités de départ contestées par trois anciens collaborateurs de la boîte. Ils réclament à trois plus d'un million d'euros d'indemnités complémentaires et ont actionné le levier "justice" il y a un an pour obtenir gain de cause. Dans un des dossiers, la Régie et la SA sont citées à comparaître. Voilà qui bloque également la liquidation, fait valoir le secrétaire d'État Michel au gouvernement.

Pour être complet, il faut signaler une autre procédure toujours en cours. Elle fut intentée en son temps par la Commission européenne en raison de manquements déplorés lors de la rénovation. Ici aussi, la Régie souhaiterait désengager la SA, mais l'affaire prend un temps fou en raison du nombre d'intervenants impliqués.

L'État impuissant

La Régie des bâtiments et la SA Berlaymont 2000 sont liées par une convention approuvée par le gouvernement fin 2018 et qui prévoit que la première reprendrait les obligations de la seconde une fois la liquidation clôturée. En attendant, la Régie continue de payer la SA. Un peu moins de 6 millions d'euros en 2018 pour qu'elle honore des transactions conclues avec des entrepreneurs, puis encore 885.000 euros environ en 2019 et 2020.

"C'est un dossier compliqué dont on doit sortir, cela a assez duré", confesse brièvement le secrétaire d'État Mathieu Michel. Mais l'État paraît pieds et poings liés.

Pour rappel, le Berlaymont, érigé dans les années 60, était loué par la Belgique à la Commission européenne. La rénovation du bâtiment, décidée au début des années 1990, avait nécessité une lourde opération de désamiantage.