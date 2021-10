La SFPI pas vraiment contrainte à sortir des énergies fossiles

Le contrat de gestion de la SFPI, le bras armé de l'État en matière d'investissements, a été amendé, notamment sur cette question. Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), affirmait alors que la SFPI se devait de montrer l'exemple, à l'heure où elle demande aux institutions financières et aux grandes entreprises de miser sur le durable. Mais le texte, qui vient d'être publié au Moniteur, s'avère très peu ambitieux. Pas de quoi forcer le bras armé de l'État à revoir fondamentalement son portefeuille. La SFPI est en effet "chargée d'élaborer une stratégie d'investissement et de placement coordonnée, durable et ambitieuse, dont l'un des objectifs sera de réduire progressivement les investissements dans les énergies et combustibles fossiles". Le texte ajoute que "d'ici 2030, l'État fédéral et les institutions sous sa tutelle devront s'être entièrement retirés des entreprises à forte émission de gaz à effet de serre qui ne sont pas engagées dans la transition énergétique".