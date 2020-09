La Vivaldi a encore beaucoup de choses à régler sur le fond

La note de base d'Egbert Lachaert consacre un certain nombre de convergences entre les partis de la Vivaldi. Mais demeure encore trop floue aux yeux de plusieurs partenaires potentiels.

"Il ne faut pas se tromper, il ne s'agit à ce stade que d'entrer en négociation. Sur le fond, la discussion sera très dure." C'est un socialiste qui parle alors que se précise, depuis mercredi soir, un début de formation gouvernementale à sept, voire huit partis. Et pour cause, Egbert Lachaert (Open Vld), dans le cadre de sa mission royale, a rédigé une note de base et celle-ci est volontairement vague sur bien des sujets afin de ne froisser aucun partenaire potentiel et favoriser la venue de chacun à la table des négociations. Qu'est-ce qui se trouve sur le métier? L'Echo a pu rassembler quelques éléments.

Socio-économique

On a déjà pu l'écrire, le volet fiscal de la note Lachaert est extrêmement léger. Il se contente d'acter la nécessité d'une réforme chargée de rendre le système plus juste et plus simple. Comment? Ni baisse ni augmentation d'impôt ne sont spécifiées. Une insuffisance qui a fait sortir Conner Rousseau du bois jeudi matin en radio. "À une époque où les marchés boursiers sont de nouveau dans le vert et où de nombreux emplois sont menacés, il est logique qu'une fiscalité équitable soit mise sur la table. Sinon, vous dites que les Flamands, travailleurs et vulnérables, doivent payer la facture du coronavirus. Je n'accepterai jamais cela", a martelé le président du sp.a. Une taxe sur les plus-values semble donc lui tenir à cœur.

la note estime que la Belgique doit épouser les objectifs environnementaux les plus ambitieux fixés au niveau européen.

Le principe du plan de relance est évidemment couché dans la note, mais sans grands détails. "Elle reprend ses grandes thématiques comme la cybersécurité, la transition énergétique, les infrastructures et la mobilité", dit une source. On parle aussi d'une réduction de la TVA pour la construction. Axée sur les investissements, la note estime que la Belgique doit épouser les objectifs environnementaux les plus ambitieux fixés au niveau européen.

Par ailleurs, la note n'apparaît pas assez précise sur l'enjeu budgétaire alors que la crise a creusé le déficit comme jamais. Côté CD&V on en attend également un peu plus sur cette question.

Les enjeux régaliens absents

La note est par contre muette ou quasi muette sur des sujets aussi importants que la justice, la défense ou encore la migration. Dans son volet institutionnel, le projet prévoit la désignation d'un duo de ministres (un francophone et un néerlandophone) en charge d'une réforme ambitieuse pour renouveler l'Etat belge pour son bicentenaire, soit à l'horizon 2030-31. On le sait, la liste d'articles de la Constitution à réviser laissée par le gouvernement Michel ne permet pas d'aller très loin, on parle donc d'une réforme à initier à partir de 2024.

La note Lachaert laisse le CD&V sur sa faim en la matière et on évoque en coulisse des revendications supplémentaires comme la fusion des zones de police bruxelloises et une augmentation des exigences linguistiques pour les hauts fonctionnaires de la Région bruxelloise. A confirmer.

Soins de santé et pensions

Par contre, la note consacre les demandes de plusieurs partis en matière de financement des soins de santé, symbolique importante à l'ère Covid. La norme de croissance de ce budget a été arrêtée à 2,5% par an. Le PS a également obtenu de voir noir sur blanc la hausse de la pension minimum après une carrière complète à 1.500 euros net.