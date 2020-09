La Vivaldi dans l'entonnoir, les co-formateurs au Palais à 18h

C’est la dernière ligne droite pour les négociateurs de la Vivaldi qui mettent la dernière main à l’accord du prochain gouvernement fédéral. Un passage par la case palais en fin de journée est toujours d’actualité, le rendez-vous est fixé à 18 heures, mais les sept partis en présence doivent encore s’accorder sur le volet budgétaire de l’accord et son chapitre fiscal avant de s’attaquer au casting de l’exécutif en gestation.

Au rayon dépenses, on se dirige vers une ardoise de 5 à 6 milliards, entend-on dans l’entourage des négociations. De quoi financer une pension minimum à 1.500 euros. Brut ou net? Le net, cher au PS, est dans l’air mais ne pourrait être atteint qu’en fin de législature. Les négociateurs semblent par ailleurs s’accorder sur un relèvement des minimas sociaux jusqu’au seuil de pauvreté, un refinancement du rail tant pour les fonctionnements de la SNCB et d’Infrabel que pour leurs investissements.

Une baisse de la TVA pour les démolitions/reconstructions, les investissements réduisant la consommation énergétique et les infrastructures cyclables sont également sur la table.

Le casting du gouvernement dépendra de la distribution des compétences qui doit suivre l’accord sur le contenu. Alexander De Croo, co-formateur Open Vld est de plus en plus favori face à Magnette qui lorgnerait, en compensation, sur de gros portefeuilles, comme les Affaires sociales et la Santé, mais aussi les Entreprises publiques, les Pensions ou l’Intérieur.