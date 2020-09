La Vivaldi en quarantaine

La contamination au coronavirus du préformateur Egbert Lachaert (Open Vld) risque de chambouler le calendrier des discussions en vue de former un gouvernement fédéral.

"Je ne dis pas que tout est possible, mais le travail sur le fond du projet gouvernemental peut être réalisé à distance."

Ce mercredi matin, les présidents de parti et les conseillers impliqués dans les négociations se réuniront en vidéoconférence pour faire le point sur la suite des événéments .

Faire le point d'accord, mais est-il vraiment possible de négocier dans ces conditions? "Pendant la crise du coronavirus, nous avons eu des réunions du superkern via des écrans d'ordinateurs. Je ne dis pas que tout est possible, mais le travail sur le fond du projet gouvernemental peut être réalisé à distance", a estimé ce matin le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet sur Bel-RTL.